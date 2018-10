Steeds meer BFVW-leden tegen zoeken van kievitseieren

Het bestuur van de bond wil graag de discussie aangaan met de leden. Zo moet duidelijk worden of er voor dit jaar weer een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De afgelopen paar jaar is dat niet gedaan omdat al duidelijk was dat de kans op een ontheffing heel klein was.

Interessante uitkomsten

Begin dit jaar is daarom onder de leden de vraag uitgezet wat de rol van het kievitseieren zoeken moet zijn. De uitkomsten zijn interessant, aldus voorzitter Rendert Algra: "Als je het goed bekijkt dat wil de meerderheid van de leden toch dat we een ontheffing aanvragen voor volgend jaar." Een derde gedeelte van de leden die de vraag beantwoord heeft, vindt het meenemen van de eieren achterhaald, terwijl een ander derde deel van de leden het weinig uitmaakt, de rest wil het land weer in.

Steeds meer voor minder zoeken

Ruim vier jaar geleden is een vergelijkbare enquête gehouden. Toen werd duidelijk dat een grote meerderheid vond dat het zoeken naar kievitseieren bij de BFVW hoort. Een commissie binnen de bond gebruikt het advies van de leden bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. "De stemming onder de leden nemen wij erg serieus", zegt Algra. Het is wel duidelijk dat steeds meer leden afstand willen nemen van het meenemen van eieren.