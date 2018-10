CDA doet niet mee aan de Roze Loper-actie voor Coming Out Day 2018

Leeuwarden is sinds 2008 een Regenbooggemeente. Dit betekent dat de gemeente in samenwerking met andere Regenbooggemeenten afspraken maakt met de overheid om zich in te zetten op het gebied van veiligheid, strijdbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-burgers.

Coming Out Day is hierin een aanleiding om met elkaar, zichtbaar een statement te maken. Dit wordt onder andere gedaan met lokale bestuurders die zich daarmee ambassadeur tonen voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers.