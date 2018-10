Gemeente Waadhoeke heeft goed gevuld spaarvarken met 1,3 miljoen euro

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke heeft de eerste eigen begroting vastgesteld. De begroting heeft een positief saldo van 1.300.785 euro. "Die buffer is wel nodig om tegenvallers op te vangen. Zo is intussen bekend dat het Rijk minder zal uitkeren en er dus minder geld in het gemeentefonds zit", zegt Caroline de Pee, wethouder financiën.