Eindelijk onderdak voor Nijkleaster

Kloosters waren lange tijd een zaak uit het verleden, maar nu komt er toch een gloednieuw klooster in Fryslân. Gedeputeerde Staten heeft een ontheffing afgegeven voor de realisatie van dit nieuwe klooster. Het moet op de plek komen van de monumentale boerderij It Westerhûs in Hilaard. Voorzitter Henk Kroes van Nijkleaster is blij met het besluit van de provincie.