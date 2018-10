SimmerTime2018 verhuist van een circustent in Dokkum naar WTC in Leeuwarden

"Als je nu boekt voor over twee weken, welk weer hebben wij dan, misschien hebben we dan wel weer harde wind. Dus het is ook een risico en anders blijf je het maar uitstellen", zegt Syb van der Ploeg. Van der Ploeg is een van de artiesten die meedoet aan SimmerTime. Nu het binnen wordt gehouden, is het zeker dat de voorstelling doorgaat.

Programma verandert niet

De voorstelling houdt dezelfde setting en programma. "Maar wij willen nog wel met een extra verrassing uitpakken omdat dit het slotfeest is", zegt Van der Ploeg. De voorstelling is nu op een dag. De mensen die kaartjes hadden voor zondagmiddag kunnen 25 november terecht in het FEC. Mensen die kaartjes hadden voor maandag- en dinsdagavond worden 's avonds verwacht. Naast deze kaarten worden er nog 500 extra kaarten voor de middag beschikbaar gesteld.