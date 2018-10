Politici controleren in Spannum hoe gemeenschapsgeld wordt besteed

Een bus vol met bestuurders van gemeentes en de provincie bezocht vrijdag Spannum. Bestemming was het zomer-dorpshuis Boppeslach. Dat is eigenlijk niet het echte dorpshuis, maar een sportkantine. Zomers is het gebouw echter het centrum van heel Spannum. Met steun uit het Iepen Mienskipsfûns (14.400 euro) en de gemeente Waadhoeke (10.000 euro) kan de kantine binnenkort door vrijwilligers uitgebreid, opgeknapt en gasvrij worden gemaakt.