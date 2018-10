'Wedstrijd van de week': Wie is de nieuwe VC Sneek-trainer Paul Oosterhof?

Nieuwe start

Roos van Wijnen herkent haar in de woorden van de trainer. "Hij is heel fanatiek en heeft er heel veel zin in. Dat straalt hij ook uit. Dat geeft de speelsters energie. Ik heb een goede indruk van hem." Van Wijnen is de routinier in de selectie van VC Sneek. Ze speelt al jaren in het eerste team en was afgelopen jaren ook aanvoerder.

Vooral het laatste seizoen, waarin Sneek maar liefst drie trainers hadden en er veel onrust was, ging haar niet in de koude kleren zitten. De nieuwe start, met een nieuwe coach en vijf nieuwe speelsters, komt voor haar op een goed moment: "Het is allemaal heel nieuw voor mij, dat maakt het wel weer leuk! Er veranderen dingen en iedereen is heel enthousiast en vol energie."