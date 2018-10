Aris-coach Van den Bosch heeft grote plannen: "Het Kalverdijkje moet weer vol"

De eerste wedstrijd van het seizoen is voor Aris meteen belangrijk. De Leeuwarders moeten zaterdag in een uitwedstrijd aantreden tegen de Den Helder Suns, die afgelopen seizoen op de achtste plaats eindigden. Aris moet het in Noord-Holland doen zonder Jonathan Williams. De pointguard, die door Van den Bosch ook wel 'the coach on the court' wordt genoemd, ligt er waarschijnlijk nog twee weken uit met een blessure.

"Ik hoop dat wij er klaar voor zijn. We hebben de pech dat we met een belangrijke geblesseerde zitten. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar ik zie het zeer positief in", zegt Van den Bosch.