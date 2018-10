Kleinschalige woonvorm Us Dream in Leeuwarden viert derde lustrum

Een grote instelling, zoals in het verleden Borneroord in Beetsterzwaag, was voor de ouders een schrikbeeld. "Onze zoon Jostein zou daar ondersneeuwen", zo was de angst van Hetty van der Zee. Zij zocht een plek voor haar zoon toen hij achttien jaar werd. De zorg thuis werd voor haar steeds zwaarder.

"Ik heb twee keer een hernia gehad, dat zegt genoeg. De koek was gewoon op." Van der Zee is vol lof over Us Dream. "Jostein laat nu dingen zien waar wij nooit van hadden kunnen denken dat hij dat zou laten zien. Dat is echt prachtig."

Zo kan haar zoon steeds beter aangeven wat hij wel en niet leuk vindt om te doen.

De droom had een lange aanloop

Het realiseren van de droom van de initiatiefnemers vragen veel tijd en doorzettingsvermogen. Al in 1997 was huidig bestuurslid Hans Biemans betrokken bij het maken van de plannen.

Het zou zes jaar duren voordat Us Dream geopend kon worden, met een plek voor zes bewoners met een meervoudige handicap. Zijn dochter Annika was een van hun. De Leeuwarder woonvorm was toen een landelijk voorbeeld. Nu zijn er tweehonderd vergelijkbare kleinschalige huizen voor gehandicapten in het hele land.