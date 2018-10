Brand uitgebroken in pizzeria Drachten

Verschillende hulpdiensten zijn vrijdagavond uitgereden voor een brand in een pizzeria in het centrum van Drachten. Het is onduidelijk hoe het vuur in het restaurant aan de Noordkade is ontstaan. Het vuur bevond zich op de eerste verdieping van het pand, en kon door de toegesnelde brandweer al snel worden geblust. De gasten en medewerkers van de pizzeria konden allemaal veilig naar buiten komen.

De hulpdiensten hebben de sportschool en een woning naast het restaurant ook ontruimd.