De Stormruiter eind december op televisie bij Omrop Fryslân

Eind december is een registratie van De Stormruiter te zien bij Omrop Fryslân. Collega Timo Brinkman is dit weekend regisseur bij de opnames; wij spraken met hem over deze uitdagende klus.

Hoe staat het met de voorbereidingen Timo?

"Het gaat goed! We zijn nu bezig om alle cameraposities op te bouwen. Het is wel echt een uitdaging! Het is heel groot. Wij hebben straks acht camera's. We moeten alles op het goede moment doen."