Betekent synthetische melk het einde van de melkkoe?

Synthetische melk is een van de bedreigingen die op het congres werden besproken. Dit is melk die wordt gemaakt van gras of andere groene planten. Het grote voordeel van deze 'nep melk', is dat de productie van het drinken een stuk milieuvriendelijker is dan dat van de zuivel die wij nu nog drinken. De synthetische melk kan volgens de deskundigen in de toekomst een serieuze concurrent worden voor de gewone koeienmelk.

Supermarkten willen veranderingen

Maar niet alleen de futuristische producten vormen een uitdaging voor de landbouwsector. Ook de manier waarop de supermarkten zich opstellen tegenover producenten en leveranciers van eten en drinken is interessant. Winkels zoals Albert Heijn, Jumbo en Lidl proberen steeds vaker om de coöperaties te ontwijken. Boeren en coöperaties moeten hierover nadenken en er oplossingen voor vinden, zo werd gesteld op het congres.