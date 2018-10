Oud-Heerenveen aanvaller maakt debuut in Duitse selectie

Nations League

De Nations League is een nieuwe competitie van de UEFA waarmee wordt geprobeerd om de vriendschappelijke oefenwedstrijden tussen landenteams spannender te maken. Alle leden van de UEFA zijn ingedeeld in verschillende divisies, waarbij de sterke landen in de A-divisie zijn ingedeeld, terwijl de zwakkere landen bij elkaar in de C of D-divisie zijn ingedeeld.

In alle divisies worden groepswedstrijden gespeeld, als een soort minicompetitie. Duitsland, met Mark Uth, zit in dezelfde groep als Nederland, met onder andere oud-Heerenveenspeler Dumfries. De winnaar van deze minicompetitie speelt tegen de andere winnaars uit dezelfde groep voor een ticket voor het EK van 2020.