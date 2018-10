Leeuwarden wordt overvallen door een Trojaans paard

Het Frisian Trojan Horse is een initiatief van The Green Alert. Dat zijn studenten uit het HBO en het MBO in Leeuwarden die samenwerken in een leerbedrijf. Stan Stukje is projectleider: "Wij willen met dit paard het probleem van plastic en zwerfafval op de kaart zetten. Het is overal aanwezig en heeft een effect op onze gezondheid."

Een paard vol plastic

De bedoeling is om het paard te vullen met plastic. De studenten hebben dat uit winkels in de stad gehaald. Stukje: "Het is gewoon goed en mooi plastic dat om een doos zat. Dat wordt dan gewoon weggegooid terwijl je het best ergens anders ook voor kunt gebruiken". Door met kunstenaars uit de buurt te werken, leggen de kunstenaars een link naar Culturele Hoofdstad.