Dongeradeel zoekt muzikanten voor afscheidsfeest

Het muziekstuk is een liefdesdrama en wordt 3 november uitgevoerd door kinderen van diverse scholen in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Liefdesverhaal

Het liefdesverhaal gaat over een plattelandsjongen die verliefd is op een meisje uit de stad. De ouders van het meisje zien de relatie niet zitten omdat het cultuurverschil te groot is en er ook een taalverschil is. Maar dat weerhoudt het verliefde stel niet van de relatie, de liefde overwint, en er bloeit iets moois op tussen de jongen en het meisje.

Het verhaal wordt muzikaal begeleid door popliedjes en voor de uitvoering daarvan zijn er muzikanten nodig. De muziek staat vanaf 15 oktober online op www.opus3.nl. De repetitie van het gelegenheidsorkest is ook op 3 november, in de Bonifatiuskapel in Dokkum.