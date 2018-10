Vrijdagsmarkt over Unilever: "Ze houden ons voor het lapje"

"Grote bedrijven van dit formaat laten zich echt niet sturen, Rutte zat er volledig naast", zegt een ander. Iemand die zich 'bepaald niet links' noemt, zei dat Rutte alleen overeind kan blijven als hij nu zijn verstandig is om zijn dividendbelastingplan los te laten.

Complot?

"De kleine man is altijd het bokje juh, dat is nou niet anders", kwam ook weer voorbij. En dan was er ook nog iemand die spontaan aan een complot moest denken. "Rutte houdt zo krampachtig vast aan dat plan, daar moet bijna wel iets anders achter zitten."

De Groninger tassenman was het meest duidelijk: "Rutte belooft van alles, maar kletst uit zijn nek. Opzouten!"