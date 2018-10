Tunnels bij Werpsterhoek binnenkort te gebruiken voor fietsers en automobilisten

De twee tunnels zijn al een tijd klaar. Er zijn alleen problemen met de afvoer van het water. Voor de autotunnel was de pompcapaciteit niet toereikend genoeg. De aannemer is daarmee aan de slag gegaan en heeft een oplossing gevonden. Er is nu een sterkere pomp geplaatst. De weg krijgt binnenkort een laag asfalt en de tunnel kan dan eind november open voor het verkeer.

Water is het probleem

Het probleem bij het stationscomplex zit onder de grond. Er komt daar veel water omhoog. Er moet dan ook doorlopend worden bemaald. Omdat er lang is gezocht naar een goede oplossing, konden de paden nog niet worden geopend. De provincie is nu nog eigenaar van de grond. Als het wordt opgeleverd, gaat het over naar de gemeente Leeuwarden.

In oktober fietspad open

De fietstunnel en het fietspad met de naam Soldatenpad zijn al een tijd klaar. Op 15 oktober worden de hekken weggehaald en kan iedereen er gebruik van maken. De oude spoorwegovergangen in de Breedijk en de Nieuwe Werpsterweg worden op termijn dan afgesloten voor het verkeer. De provincie is daarover in overleg met spoorbeheerder ProRail.

Bouw station uitgesteld

De bouw van het station zelf is voorlopig uitgesteld. Dat heeft te maken met de vertraging in de ontwikkeling van de wijk De Súdlannen. Naast woningen is daar veel ruimte voor kantoren. Dat valt echter tegen. Het Van der Valkhotel staat er en een van de bedrijvenkavels is bebouwd. De verwachte stroom treinreizigers kan dan ook niet worden gehaald. Gedeputeerde Johannes Kramer stelt dat het gaat om uitstel van de bouw van een station en er voorlopig geen sprake is van afstel.