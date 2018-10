Kabelbreuk bij Schiermonnikoog kwam door een boot

Door de breuk zaten inwoners van Schiermonnikoog in augustus twee dagen zonder internet, televisie en telefoon. Zo konden mensen bijvoorbeeld niet pinnen en ook de alarmknop van patiënten bij thuiszorg deed het niet.

KPN denkt dat de schade is ontstaan bij het ankeren van een schip. Het duurde twee dagen voordat de storing voorbij was. De breuk is niet gemaakt, maar de kabel is omgelegd.