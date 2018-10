Na een roerige week richt SC Heerenveen zich op De Graafschap

Heerenveen heeft een roerige week achter de rug. Maandag stond er een column in De Telegraaf dat de spelers hun trainer niet langer serieus nemen. "Dat vind ik suggestief. Daar kan ik niet op reageren. Er wordt zoveel geroepen in de voetballerij. Het is mijn verantwoordelijkheid om Heerenveen te laten winnen. Hier kan ik niks mee", zegt Olde Riekerink in een reactie.

Twee dagen later stond er een interview met keeper Warner Hahn in het clubblad waarin hij zei dat hij liever niet in het Abe Lenstra Stadion voetbalt. "Supporters hier zijn meestal kritisch. Bij een terugspeelbal of als het even niet loopt beginnen ze soms al te fluiten. Ik vind dat oprecht jammer, want het zorgt ervoor dat ik liever uitwedstrijden speel dan thuiswedstrijden."