Leeuwarden wil een miljoen van SNN voor uitgevoerde nieuwbouwprojecten

De gemeente had op meer SNN-subsidie gerekend omdat de ingang van de parkeergarage een verbetering betekende voor het openbaar gebied. ''Het is een lullig gangetje geworden'', zei een vertegenwoordiger van SNN.

In het Harmoniekwartier gaat het om de aankoop van gebouwen voor 3,4 miljoen euro. SNN zegt dat de gemeente in het verleden teveel heeft betaald voor die gebouwen en heeft subsidie gegeven op basis van een lagere taxatiewaarde. De gemeente Leeuwarden vindt dat niet correct. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.