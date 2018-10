Illegaal vuurwerk in brommers verstopt: 200 uren werkstraf

De politie kwam in december 2016 na een tip bij de 50-jarige Drachtster aan de deur. De man had illegaal vuurwerk verstopt in twee brommers, in een centrifuge en onder een tuinset. Hij verklaarde ook nog dat hij tien pakken nitraatbommen aan minderjarigen had verkocht.

"Ik heb nooit vuurwerk"

De Rinsumageester werd enkele weken later bij een verkeerscontrole in Broeksterwâld aangehouden, omdat hij een verkeerd kenteken op zijn aanhangwagen had. Toen hij het goede nummerbord uit de kofferbak haalde, zagen de politieagenten de nitraatbommen liggen.