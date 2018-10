Boeien in Willemshaven na een jaar alweer weggehaald

De Willemshaven kon wel wat vrolijks gebruiken, vond ondernemer Willem Koornstra. Zijn bedrijf had op een veiling een paar zeeboeien opgekocht met het doel daar iets creatiefs mee te doen. Zo bouwde hij een om tot uitkijktoren en in een andere zit nu een baddertobbe.

Krassen, stukken afgebroken en mensen klimmen erop

Vijf exemplaren zette hij een jaar geleden op de kade van de Willemshaven: "Die is wat troosteloos en kan wel wat worden opgefleurd". Maar uit voorzorg haalt hij ze nu weer weg. Voor de zoveelste keer zijn er dingen aan vernield: krassen, stukken afgebroken. Bovendien klimmen mensen op de boeien en dat is gevaarlijk. Het hoogste punt van een boei is wel zes meter.