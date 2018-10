Navigatie-app Waze nu ook in het Fries

Was het veel werk?

Voor mij niet, maar wel voor de mensen die het hebben vertaald. Die zijn er lang mee bezig geweest. Daarna ben ik een uur tot anderhalf uur in de studio geweest om het in te spreken. Dus voor mij viel het op zich wel mee.

Wat zijn de gekste aanwijzingen die je hebt ingelezen?

Tsja, de gekste aanwijzingen..

'Verderop staat een rood licht' was wel een mooie.

Wat ik in het begin zei 'Vanaf hier gaan we beginnen', of zoiets, dat vond ik wel apart.

Het was: 'De tijd heeft geen pauze. Laten wij gaan.'

Ja daar heb ik hartelijk om gelachen, want ik had het van tevoren eventjes doorgelezen. Ik vind het geweldig hoe het is vertaald door vrijwilligers. En ik dacht: als ze mij dan vragen, dan kan ik niet achterblijven om het in te spreken.

Vind je het belangrijk dat het nu ook in het Fries beschikbaar is?

Ja, dat vind ik wel. Het heeft ook wel iets, want je voelt je thuis bij een taal. En onderweg geeft het veiligheid. Ik vind het wel mooi.

Heb je al reacties gehad van mensen die het hebben geïnstalleerd?

Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het vandaag pas uitgekomen. Nee, nu bedenk ik mij: Ik heb wel een reactie gehad, want op Facebook zei iemand 'Hoi Nynke' tegen mij.

Ja, want je heet Nynke in het systeem

Mensen mochten stemmen welke naam ze zou hebben. Op Twitter kon je stemmen op een aantal namen, ook op Femke. Op die naam had ik eigenlijk gehoopt. Maar ja, meer dan een stem mocht ik niet uitbrengen.

Heb je nu meteen jezelf op speaker in de auto?

Ik heb hem alleen op mijn telefoon, dus het kan wel. Maar ik vind het een beetje vreemd. Ik weet nog niet of ik dat wel doe, want het leidt mij te veel af.