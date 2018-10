Leeuwarden staat er financieel beter voor, maar de tekorten op de jeugdzorg blijven problematisch

Oplossen tekorten hoge prioriteit

Het tekort op het sociaal domein is nog altijd hoog. Voor volgend jaar is er 14 miljoen euro extra nodig. Om mogelijke tegenvallers op te vangen reserveert de gemeente ruim 1 miljoen euro. De aanpak van de tekorten heeft hoge prioriteit, zegt wethouder Sjoerd Feitsma: "De komende tijd gaan we aan de slag om te kijken of we anders kunnen werken. We willen dichterbij de huishoudingen gaan zitten, zodat wij problemen eerder kunnen ondervangen.

Bezuinigingen lopen op

Toch moet de jeugdzorg het over een paar jaar met drie miljoen euro minder doen. Daar merken de kinderen die hulp nodig hebben niets van, zegt Feitsma. "Als het goed is niet. Want net door die andere werkwijze hebben wij problemen eerder in beeld. Nu kom je vaak later en is er een interventie nodig. Dat kost veel meer geld."

Experimenteren met bezuinigingsmaatregelen

Om te kijken welke maatregelen het beste werken om geld te besparen, wordt de komende tijd een aantal experimenten uitgezet in wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden. De resultaten worden later beoordeeld en dan moet duidelijk worden hoe het beste kan worden bespaard. "We moeten bezuinigen", zegt Feitsma. "We krijgen minder geld van het Rijk en we hebben meer taken. Wij willen kijken of we het voor de burger die hulp nodig heeft zo goed mogelijk kunnen regelen."

Stroppenpot om gaten te vullen

Veel gemeentes in Nederland hebben tekorten op het sociale domein. Het Rijk heeft daarom een zogenoemde 'stroppenpot' met geld. Leeuwarden heeft inmiddels een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit dat fonds om de tekorten op te vangen.

Financieel alles op de rit

De gemeente Leeuwarden houdt al met al volgend jaar bijna 8 ton over. Ook voor de komende jaren lijkt het erop dat de gemeente zwarte cijfers schrijft.