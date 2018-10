GGD wil Fryslân binnen vier jaar rookvrij maken

De cijfers liegen er niet om: vijftien op de honderd Friese vaders en moeders rookt. Het wordt tijd om de nieuwe generatie zonder sigaret op te laten groeien, vindt de GGD. De gezondheidsorganisatie heeft daar een nieuw plan voor dat andere organisaties onderschrijven. Doel is om Fryslân in 2022 rookvrij te hebben.

Het Friese project van een rookvrije generatie heeft als doel om plekken waar kinderen vaak komen, rookvrij te maken. Zo wordt bij veel sportverenigingen en op scholen geregeld een sigaret opgestoken.

De GGD weet dat de verleiding groot is. Iedere dag beginnen in Nederland honderd kinderen onder de 18 jaar met roken. De helft van hen komt er niet vanaf en raakt verslaafd.

Tafelgesprek in Fryslân Hjoed

In Fryslân Hjoed zijn Jeroen Hinneman van Verslavingszorg Noord-Nederland te gast. Verslavingszorg is een van de clubs die het plan hebben onderschreven. Ook te gast is Omrop Fryslân-verslaggever Eric Ennema. Hij doet mee aan Stoptober. Dat is een landelijke actiemaand om te stoppen met roken.