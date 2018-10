VIDEO: 'Natuerdetektive' zoekt Noordse woelmuis

In de serie 'De natuerdetektive' is Omrop Fryslân op zoek naar bijzonderheden in de natuur. Deze keer wordt de natuurdetective eropuit gestuurd om een zeldzaam zoogdiertje te zoeken in Terherne: de Noordse woelmuis. Het muisje heeft die naam gekregen, omdat hij wel eens in de weg liep van mensen die het één en ander wilden verbouwen.