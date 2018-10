Kalverkeuring Bolletongersdei terug in centrum Bolsward

De kalverkeuring op Bolletongersdei is dit jaar voor het eerst sinds zeventien jaar terug in het centrum van Bolsward. Vanaf 2001 was de keuring verboden vanwege de mond-en-klauwzeeruitbraak. De jaren daarna vond de keuring plaats in de manege. Maar nu is 'ie terug in het centrum. En daar is kalverfokclub De Twaling erg blij mee, zegt voorzitter Jentsje Bootsma. Er komt volgens hem veel meer publiek op af.