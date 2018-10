Cambuurspeler Jordy van Deelen niet inzetbaar vanwege ernstige blessure

Cambuur heeft de wedstrijd tegen Roda JC wel intensief geëvalueerd, zegt Hake. "We moeten veel dingen beter uitvoeren dan vorige week. Het was het eerste verlies, maar je kunt ook zeggen dat we daarvoor twee maanden niet hebben verloren. Maar de manier waarop we verloren, was in alle facetten onvoldoende. Dat moet tegen Dordrecht beter." FC Dordrecht staat onderaan in de competitie, met één punt uit zeven wedstrijden.