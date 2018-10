Eigenaren van huis in Gorredijk erg geschrokken van inbrekers

De bewoners van het huis in Gorredijk, waar de man van een parkeerbedrijf bij Schiphol en zijn vriendin zonder toestemming in waren getrokken, zijn inmiddels weer terug in Fryslân en hebben aangifte gedaan bij de politie. Ze zijn eerder teruggekomen van hun vakantie.

Het echtpaar wil verder anoniem blijven, maar geeft wel aan dat ze erg zijn geschrokken en zijn overdonderd door het nieuws. Ze zijn heel blij dat hun buurman zo goed heeft opgelet en dat hij eerst hen en later de politie heeft gewaarschuwd. Er is volgens de bewoners niks vernield. De politie heeft het stel, dat zonder toestemming in het huis was getrokken, maandagavond aangehouden. Hun auto is in beslag genomen.