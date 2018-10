4 oktober: is het nu Bistedei of Dieredei?

Donderdag 4 oktober staat volledig in het teken van dieren. Op deze dag zetten mensen hun hond, kat, hamster of chinchilla eens extra in het zonnetje. Voor Friestaligen is het dan namelijk Bistedei. Maar klopt de Friese naam voor deze feestdag wel?

De een zegt Bistedei, de ander Dieredei. Om de discussie eens en voor altijd de wereld uit te helpen, spraken we Mirjam Vellinga van Afûk, Wij vroegen haar wat nu precies het correcte Friese woord is. Vellinga: "Een 'bist' is als koeien of schapen. Dieren die je bijvoorbeeld op een boerderij ziet. Dierendag is vooral gericht op huisdieren. Het is 'húsdieren' en niet 'húsbisten'.

Het is daarom dus Wrâld Dieredei. 'Bistetún' en 'dieretún' mogen dan wel weer beide.