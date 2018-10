Ellen de Bruin wint Anton Wachterprijs voor roman Onder het ijs

Ellen de Bruin is wetenschapsredacteur van NRC Handelsblad. Ze is de twintigste winnaar van de Anton Wachterprijs. De Bruin krijgt 2.000 euro en een beeldje. Op 10 november wordt de prijs uitgereikt in de Grote Kerk in Harlingen.

Anton Wachter is de hoofdpersoon van een romanserie van schrijver Simon Vestdijk uit Harlingen.