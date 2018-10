Regina Bijlsma volgt het laatste pad van haar verongelukte zoon

Wat staat er tijdens de reis verder allemaal op het programma?

"Ik ga vrijdag eerst naar Noardewyn, naar Willem, want het is dankzij hem dat ik daar nu werk als backstagevlogger. Daardoor kan ik nu ook zelf deze reis vloggen en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Na Noardewyn gaan we naar de Blokhuispoort, waar we een streekperformance zulen doen. Dat moet je zien als een stukje zingen en een stukje cabaret. Daarna gaat de reis verder naar Utrecht, Amsterdam en Antwerpen. Daar zullen we op verschillende plekken optreden. Ik hoop dat we daarbij onze auto als decor kunnen gebruiken. Dan gaan we naar Parijs en daar wil ik graag drie dagen blijven, want daar wil ik het graf van Edith Piaf en Jim Morrison bezoeken. Bij het graf van Jim Morrison heb ik toen ik zestien was, besloten mijn eerste zoon Jim te noemen."

Hoe gaat je reis na Parijs verder?

"Dan gaan we naar Toulouse. Daar is Sarah helemaal 'fan' van. Dus Toulouse is speciaal voor Sarah en natuurlijk zullen we dan ook weer optreden. En dan gaan we naar Barcelona! Daar hoop ik ook twee tot drie dagen te zijn om plekken te bezoeken waar Jim op zijn laatste dag is geweest. Op 17 oktober, op de avond van zijn overlijden, wil ik daar op zijn sterfplaats bij stilstaan en muziek maken. Symbolisch ga ik dan ook mijn rugzak van verdriet afdoen."