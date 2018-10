Twee Friezen in Top 100 meest duurzame Nederlanders

Energiecoördinator Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden en bioloog Theunis Piersma zijn opgenomen in de Duurzame Top 100 van het dagblad Trouw. Naast energiecoördinator is De Boer ook projectleider van de stichting Fossylfrij Fryslân, die de provincie in 2025 fossielvrij wil hebben.

Hij was ook de man achter de twee weken durende Elfwegentocht afgelopen zomer, onderdeel van Culturele Hoofdstad. Piersma is bekend van zijn wereldwijde onderzoek naar de kwetsbare relatie tussen klimaat, eten, landschap en vogels. Piersma heeft al meerdere onderscheidingen gekregen voor zijn werk. Volgende week woensdag wordt bekend wie de prijs voor meest duurzame Nederlander krijgt.