Egel moet kinderen helpen de Spitkeet te ontdekken

Eddy de Egel moet kinderen helpen om meer te leren over hoe het vroeger was in Openluchtmuseum de Spitkeet. Het verzonnen egeltje is vanaf vandaag te zien naast de wandelpaden in het park in Harkema.

Het initiatief komt van Pingo & Pet. Die hebben Eddy de Egel vaker ingezet, bijvoorbeeld in Earnewâld. Pingo en Pet zijn verantwoordelijk voor educatie in natuur en duurzaamheid. Het lesmateriaal lijkt een succes te zijn: voor de maand oktober zijn al tien groepen aangemeld.