Anderhalf duizend eikenhouten pennen in expeditieschip Willem Barentsz geslagen

Op de Barentsz-werf in Harlingen is de laatste van zo'n anderhalf duizend eikenhouten pennen in het onderwaterschip van de Willem Barentsz geslagen. Het historische expeditieschip wordt momenteel in Harlingen nagebouwd. Het plaatsen van de pennen was volgens bouwmeester Gerald de Weerdt de ultieme uitdaging in het jarenlange bouwproces.