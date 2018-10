ROC Friese Poort zet met nieuw practoraat in op persoonsvorming leerlingen

Docenten kunnen niet alle studenten in de klas de aandacht geven die ze nodig hebben. Het practoraat helpt docenten en studenten om na te denken over wat een geschikt moment is om even na te praten en inzicht te krijgen in wat er nu precies aan de hand is.

"De samenleving vraagt erom dat je doorzet en flexibel bent, maar wij denken dat onderwijs ook bedoeld is, om na te denken over waar je dat voor doet", zegt Koen Vos, die gisteren is geïnstalleerd als practor van de Friese Poort. Het nieuwe mbo-practoraat is het eerste in Fryslân en Flevoland.