Collectie rooms-katholiek archief in Bolsward groeit maar door

In de collectie van het archief zit ook kerkelijke kleding van pastoors en misdienaars, mooi uitgestald in zo'n vijftien vitrines. Bijzonder is ook een mini-altaar dat vroeger is gemaakt zodat kinderen 'pastoortje' konden spelen. Religieuze schoolplaten en een oude afdruk van het 'Onzevader' in het Fries ontbreken niet.

Postma weet dat de katholieke kerk aan populariteit verliest, maar ziet ook tekenen van meer waardering en belangstelling voor de roomse tradities. Het archief houdt daarom komende zaterdag een open dag van 13.00 tot 16.00 uur.