Dorpen vinden nieuwe gemeente Waadhoeke 'te formeel' met vergunningen voor dorpsfeesten

Voor die dorpentop was veel belangstelling uit de veertig dorpen van Waadhoeke, maar ook uit de stad Franeker. Op de avond werden brainstormsessies over thema's als 'duurzaamheid' en 'vitale verenigingen' gehouden. Tijdens die laatste workshop kwam van diverse kanten kritiek op het vergunningenbeleid van de gemeente Waadhoeke.

Plaatselijk Belang Marsum was er slecht over te spreken dat het dorp parkeerwachters moest aantrekken voor de Marsumer Merke. "We doen het al dertig jaar zonder, en nu moesten er parkeerwachters komen voor dertig auto's. Dat is jammer", zegt Geert Verf uit Marsum. Hij stond niet alleen in zijn kritiek. Ook Plaatselijk Belang van St.-Annaparochie en sommige wijkverenigingen in Franeker vinden de opstelling van de gemeente 'te formeel'.