"Homoseksuele mannen en vrouwen krijgen te weinig ruimte van kerken"

"Toen ik mijn ouders voor het eerst vertelde dat ik lesbisch was, vroegen zij gelijk de predikant om voor mij te bidden", zei Fries buiten Friesland Femke Hettema. "Die predikant hield mij voor dat de duivel in mij gevaren zou zijn en uitgedreven moest worden om mij te redden. Een traumatische ervaring, die mij mijn hele leven heeft achtervolgd."

Hettema is een fotografe die oorspronkelijk uit Joure komt. Nu woont ze in Amsterdam. Op het podium van IepenUP Live vertelde ze openhartig over haar breuk met de kerk en God. Als puber moest ze met haar ouders naar de Bethelkerk in Drachten. Toen Femke ontdekte dat ze lesbische gevoelens had, werd met handoplegging verscheidene keren geprobeerd de duivel uit haar te verdrijven.

Mede door die negatieve ervaringen brak Hettema uiteindelijk helemaal met het geloof en de kerk.