Marrit Jasper op het WK Volleybal: "Iedereen is vrolijk en blij"

Donderdag speelt Nederland haar laatste poulewedstrijd tegen Mexico, dat tot nu toe nog maar een keer won.

In de tweede ronde komt Nederland in een groep met acht landen. De beste drie van die groep gaan naar de Final Six, twee groepen met drie landen. Daarvan plaatsen de beste twee zich dan weer voor de halve finales.

"In de Nations League en de Grand Prix eindigden we steeds bij de eerste zes", zegt Jasper. "De Final Six moeten we dus kunnen halen. Daarna is het doel een medaille. Daar hebben we alle vertrouwen in."