Parkeerbeheerder Schiphol gaat zonder toestemming huis Gorredijkster binnen

Drugs

Nadat duidelijk was dat alles gebeurde zonder toestemming van de eigenaren van de woning, is het stel aangehouden en meegenomen door de politie Noordoost-Fryslân voor verhoor en onderzoek. In de woning is drugs van de verdachten aangetroffen.

De auto die voor de woning stond is in beslag genomen. Het lijkt erop dat die zonder toestemming door de man is meegenomen. Hij had nog meer sleutels van auto's bij zich, waar de politie ook onderzoek naar doet. Mogelijk heeft de man van meerdere woningen gebruik gemaakt, terwijl de eigenaars op vakantie waren.