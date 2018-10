Friese Dansdagen: iedereen kan dansen, zelfs met een beperking

"In 1988 was ik 33 jaar, toen heb ik een ongeluk gehad", zegt Janneke. "Daar praat ik verder liever niet over, maar toen ben ik mijn benen kwijtgeraakt." Dat had een grote impact op haar leven. Toch pakte ze de draad weer op en begon ze weer te dansen. "Je leeft je uit op de muziek, lekker je lichaam in beweging, heerlijk vind ik het!"