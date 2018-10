LIVE: IepenUp over homoseksualiteit en het geloof

Iedere woensdag streamt het discussieplatform IepenUP vanuit Neushoorn in Leeuwarden en dat is live te volgen bij Omrop Fryslân. In samenwerking met discriminatiemeldpunt Tûmba in Leeuwarden is het thema van woensdagavond 'God loves fags!' In alle religies is er soms vijandigheid tegenover homoseksualiteit of wordt het deels of helemaal afgekeurd. In de uitzending van woensdagavond komen (ex-)gelovigen aan het woord met verhalen die te makken hebben met dit thema.