Vooruitkijken op rechtszaak A7-blokkade: hoe komt het Openbaar Ministerie van aanklacht tot eis?

"Dit is een atypische zaak. Daarom willen wij als Openbaar Ministerie de kans krijgen om onze kant van de zaak te belichten", zegt Eijzenga. "De publieke opinie lijkt te zijn dat de blokkade een ludieke actie was. Dat roept bij sommigen de vraag op waarom het Openbaar Ministerie daar mensen voor wil vervolgen. Maar wij willen benadrukken dat hier strafbare feiten begaan zijn. Dáár vinden we wat van en niet van de Zwarte Piet-discussie. Deze rechtszaak staat volledig los van de discussie."

De straffen

Eijzenga: "Ik kan een celstraf in deze zaak niet uitsluiten. Maar ik kan ook niet op de zaken vooruitlopen, omdat het OM de vrijheid moet hebben om z'n eigen keuze te maken. Meestal wordt er vooraf helemaal niet gekeken naar de maximale straf. Het is meer een plafond waar je niet boven kunt zitten. Daarom zit de eis er vaak ruim onder."