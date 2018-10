Online toeristenkaart Fryslân uitgebreid met info over restaurants, hotels en campings

De online ToeristenkaartFriesland, die vorig jaar werd gepresenteerd, is sinds deze week ook opengesteld voor bedrijven in de toeristische en recreatieve sector. Bedrijven kunnen daarmee aan toeristen laten zien hoe hun hotel, vakantiehuisje, restaurant of camping eruitziet. In de ToeristenkaartFriesland stond al veel informatie over het Friese landschap en de Friese cultuur.