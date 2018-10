HCL nomineert brief latere president Amerika als interessantste archiefstuk

John Adams was gezand van de opstandige Engelse koloniën in Amerika. Later werd hij de tweede president van de Verenigde Staten. Hij schreef de brief aan Wopke Wopkens in Leeuwarden nadat Fryslân als eerste gewest in Nederland in 1782 de Verenigde Staten als soevereine staat erkende. Wopkens was voorzitter van de sociëteit Door Vrijheid en IJver, die een herdenkingsmunt sloeg om stil te staan bij de erkenning. Er kan worden gestemd op het interessantste archiefstuk.