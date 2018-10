Plan voor distributiecentrum voor cannabis in Dokkum

Eerder was Burghout de ondernemer achter het indoorfierljepcentrum in De Westereen. Tegenwoordig is hij aangewezen op een uitkering.

Cannabis als geneesmiddel

De eerste 54 jaar van zijn leven was hij zelfs fel tegen roken en tegen cannabis, maar het laatste jaar is hij door lichamelijke klachten zelf in aanraking gekomen met cannabis als geneesmiddel.

Burghout vindt het vreemd dat mensen zoals hij kilometers moeten rijden naar Leeuwarden of Groningen om aan cannabis te komen. Zo'n cannabisdistributiecentrum zou bovendien kunnen zorgen voor honderd nieuwe banen in Dokkum, zo heeft hij uitgerekend.

Nieuwe kans

De politiek in Dongeradiel is altijd fel tegen de komst van een coffeeshop geweest. Met het oog op de verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Noardeast-Fryslân ziet Burghout een nieuwe kans.

Bovendien wordt de lokale politiek volgens Burghout gedwongen om het coffeeshopbeleid opnieuw te bekijken, nu er landelijk wordt gesproken over proeven met legalisering van de productie van cannabis. Burghout zegt dat hij daar al contact over heeft gehad met Jesse Klaver van GroenLinks.

Schrijven aan de gemeente

In een toelichting op zijn plan schrijft Burghout aan de gemeente: "Persoonlijk ben ik geen voorstander van een coffeeshop op locaties zoals dat nu het geval is in de omliggende grotere steden. Ik ben van mening dat kinderen noch onderweg naar school noch tijdens het winkelen in de stad geconfronteerd mogen worden met cannabis. Dus geen aanstootgevende coffeeshop in het stadscentrum, maar een distributiecentrum aan de rand van Dokkum."