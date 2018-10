Ondernemersfonds in gemeente Súdwest-Fryslân kan blijven

Het fonds werd in 2016 opgericht op initiatief van de ondernemers zelf. Via het fonds werken ondernemers meer samen en brengen ze plannen in die de regionale samenwerking versterken.

De gemeente is tevreden over hoe het fonds werkt, maar ziet tegelijkertijd ook bepaalde punten voor verbetering. Zo zou het met name in kleine kernen gemakkelijker moeten worden projecten van de grond te krijgen. Ook zouden ondernemers sneller hun bijdrage terug moeten krijgen, wanneer hun dorp niet meedraait in het fonds. De gemeente is bij het fonds betrokken, omdat het wordt betaald met geld uit de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen,