De Omrop-Boekenhoek: het is Kinderboekenweek

Lampje - Annet Schaap

"Dit boek heeft de Gouden Griffel gewonnen. Het is haar debuut. Annet Schaap heeft in het verleden heel veel andere kinderboeken geïllustreerd, maar dit is het eerste boek dat ze zelf heeft geschreven en geïllustreerd. Het ziet er prachtig uit. En het gaat over een meisje dat in een vuurtoren woont. Ze moet elke avond de vuurtoren aansteken, maar op een gegeven moment gaat er iets mis. Ze laat haar lucifer vallen en daardoor kan ze dus niet het licht in de vuurtoren aansteken. Vanaf dat moment gaat er van alles mis: er strandt een schip, er is iets met zeerovers, met monsters. Lampje is een heel dapper meisje en het is een spannend verhaal. Dit boek heeft alles in zich om een moderne klassieker te worden. Het is terecht dat ze de Gouden Griffel heeft gewonnen. Dat is de belangrijkste prijs voor kinderboeken."

Heb je misschien Olifant gezien? - David Barrow

"Een prentenboek. Een heel erg grappig verhaal voor jongere kinderen, over een jongetje dat verstoppertje gaat spelen met een olifant. En dat wil helemaal niet, want een olifant is veel te groot. Wij zien de olifant wel op de plaatjes, maar het jongetje gaat helemaal op in het spel. De prenten zijn erg mooi, het verhaal is leuk, heel fantasievol en het blijft ook leuk."

De eilandenruzie - Jozua Douglas

"Dit is het kinderboekengeschenk. Dat krijg je als je een kinderboek komt kopen. Het boek gaat over vriendschap, al zegt de titel wat anders. Vriendschap is ook het thema van deze kinderboekenweek. Het gaat over twee bestuurders van twee verschillende eilandjes. Die kunnen elkaars bloed drinken. Er is dan een ander die vindt dat de twee vrede moeten sluiten. Die nodigt ze uit om een weekend bij elkaar te komen en in dat weekend gebeurt er natuurlijk van alles. Hij kan erg leuk schrijven."