Verdachte weduwe Van Seggeren moet langer vastzitten

Op de pro formasitting van woensdag werd verder bekend dat het NFI onderzoek doet naar de zaak. Zij zullen kijken of resten verven op de schedel van slachtoffer Tjeerd van Seggeren overeenkomen met verf die in de auto van de verdachte is gevonden.

Van Seggeren werd vorig jaar juli omgebracht in De Westereen. Sinds december zit zijn weduwe vast in afwachting van het proces. Er is al meerdere malen gevraagd om haar vrijlating, tot dusver zonder succes. Ook woensdag bepaalde de rechter dat ze toch langer moest vastzitten. De rechtbank heeft daar een drietal redenen voor.

1. Er is DNA van de verdachte aangetroffen op het lichaam en op de kleding van het slachtoffer. Ze zijn man en vrouw en de verdachte zegt dat ze 's ochtends nog seks hebben gehad. Toch vindt de rechtbank dat DNA nog wel een 'ernstig bezwaar'.

2. Uit de telefoongegevens blijkt dat de verdachte diezelfde nacht met haar man heeft gebeld om midden in de nacht af te spreken.

3. Een getuige heeft diezelfde nacht twee mensen naar het plaats delict zien lopen.

Met de uitspraak de verdachte vast te houden wil de rechtbank niet op een veroordeling vooruitlopen, maar er is reden genoeg haar wel langer vast te houden.

De advocaat bepleite haar onschuld. Als voorbeeld noemde hij dat ze voor haar man een mooie grafsteen had gekocht met daarop haar naam en de namen van de kinderen. Dat doe je óf als je psychopathisch bent óf onschuldig. Ze is geen psychopaat, want daar is ze op onderzocht, dus is ze onschuldig. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank vinden dat er genoeg redenen zijn om de verdachte langer vast te houden. De zaak gaat verder op een regiezitting op een 31 oktober.